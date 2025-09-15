POL-AUR: Moorweg - Pkw beschädigt

Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Werdum - Schwerer Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall in Werdum sind am Sonntag drei Personen schwer verletzt worden. Ein 89 Jahre alter Kia-Fahrer war gegen 14.55 Uhr auf der Edenserlooger Straße in Richtung Werdum unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem 65-jährigen Traktor-Fahrer zusammen. Durch den Aufprall ...

