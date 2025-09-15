Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Moorweg - Pkw beschädigt
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Moorweg - Pkw beschädigt
In Moorweg ist es am Samstag zu einer Sachbeschädigung an einem Auto gekommen. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Buchenallee, nahe des Leegmoorwegs, einen roten Kia. Danach flüchtete der Unbekannte. Die Polizei Esens bittet unter 04971 926500 um sachdienliche Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell