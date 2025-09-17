PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

In Wittmund ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß im Dohuser Weg, auf dem Parkplatz eines Kieferorthopäden, gegen einen grauen Audi. Das Auto wurde durch den Zusammenstoß linksseitig beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen 7.30 Uhr und 13.45 Uhr. Die Polizei Wittmund nimmt unter 04462 9110 sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Nancy Rose
Telefon: 04941/606-114
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

