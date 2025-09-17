Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Überfall auf Juwelier

Norden - Automat aufgebrochen

Norden - Autolack zerkratzt

Südbrookmerland - Hundehalter gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Überfall auf Juwelier

Am Montag wurde in Aurich ein Juwelier überfallen. Zwei maskierte Männer betraten gegen 12 Uhr das Geschäft am Marktplatz und forderten von den Mitarbeitern die Herausgabe von Schmuck. Mit der Beute flüchteten sie anschließend zu Fuß über die Lilienstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Männer erst ohne Eile das Geschäft, ehe sie kurz darauf Richtung Kirchstraße rannten. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Zum Diebesgut können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die vor oder nach der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

Norden - Automat aufgebrochen

In der Nacht auf Dienstag wurde in Norden ein Snackautomat aufgebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam den Automaten in der Straße Im Spiet und flüchteten unerkannt. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Norden bittet unter 04931 9210 unter sachdienliche Hinweise.

Norden - Autolack zerkratzt

Unbekannte Täter haben am Sonntag in Norden ein Fahrzeug beschädigt. Auf einem Restaurant-Parkplatz in der Nordlandstraße zerkratzten die Täter den Lack eines schwarzen Mercedes. Die Tat ereignete sich zwischen 20 Uhr und 22 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Südbrookmerland - Hundehalter gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Hundehalter. Bereits am 03.09.2025 kam es gegen 17:30 Uhr auf einer Grünfläche an der Straße Schultrift, neben dem Jugendzentrum, zu einem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein bislang unbekannter Mann die Fläche und ließ seinen Hund von der Leine. Das Tier lief unvermittelt auf einen Schüler zu und biss diesen in die Kniekehle. Im Anschluss führte der Hundehalter ein kurzes Gespräch mit dem Schüler, verließ die Örtlichkeit jedoch ohne einen Personalienaustausch vorzunehmen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- älterer Mann - wenig Haupthaar - weißer Bart - ungefähr 1,70 bis 1,80 Meter groß

Bei dem Hund soll es sich um ein etwa 40 Zentimeter großes Tier mit weißem Fell und braunen Flecken handeln. Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04942 204200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell