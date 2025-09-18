Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Farbschmiererei

In Norden haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch zwei Gebäude beschädigt. Die Unbekannten beschmierten in der Theodor-Storm-Straße ein Einfamilienhaus und ein Reihenhaus mit blauer und schwarzer Farbe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Urkundenfälschung

Polizeibeamte hielten am Mittwoch in Aurich einen Krad-Fahrer an und kontrollierten ihn. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und das am Krad angebrachte Kennzeichen gefälscht war. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

In Norden ist es zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Osterstraße die Fahrertür eines grauen Hyundai. Im Anschluss flüchtete der Verursacher. Die Tat ereignete sich zwischen dem 09.09.2025 und dem 16.09.2025. Zeugen werden gebeten, sich unter 04931 9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Norden - Gegen Baum geprallt

Eine Frau ist am Dienstag in Norden gegen einen Baum gefahren. Eine 19 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 13.55 Uhr auf der Westermarscher Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Dornum - Unerlaubt entfernt

Auf einem Kundenparkplatz in Dornum flüchtete am Mittwoch ein Unfallverursacher. Der Unbekannte stieß in der Westerstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen grauen Fiat 500 und beschädigte ihn im vorderen Bereich. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Der Unfall ereignete sich zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Nach Flucht ermittelt

In Aurich flüchtete am Mittwoch ein Autofahrer nachdem er mit einer Radfahrerin zusammengestoßen ist. Beim Abbiegen auf einen Parkplatz im Hoheberger Weg übersah ein 61 Jahre alter Dacia-Fahrer eine 59-jährige Frau auf ihrem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Der Mann setzte seine Fahrt unerlaubt fort, konnte jedoch kurze Zeit später angetroffen werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

