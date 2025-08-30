PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.08.2025 von 04:50 Uhr und 05:35 Uhr

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum - Nachtrag

Die Ermittlungen ergaben, dass eine Schachtel mit Bargeld mit einem zweistelligen Betrag entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum 30.08.2025, 05:35 Uhr

Der Schulkomplex wurde durch die Polizei durchsucht. Dabei wurde festgestellt, dass mehrere Räumlichkeiten durch bislang unbekannte Täter betreten und durchwühlt worden waren, nachdem sie eine Zugangstüre aufgehebelt hatten. Erkenntnisse über das Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Es konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Der Polizeieinsatz wurde am Samstag gegen 05:00 Uhr beendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: 0791 400524 erbeten.

Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum 30.08.2025, 04:50 Uhr

Aalen Schwäbisch Hall: In Schulzentrum eingebrochen

Gegen 03:00 Uhr drangen am Samstag bislang unbekannte Täter im Schulzentrum Schenkenseestraße in die Gemeinschaftsschule ein. Die Gebäude wurden umstellt und werden derzeit noch durchsucht. Da der Schulkomplex sehr weitläufig ist, ist zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen derzeit ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

