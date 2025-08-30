Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

Aalen (ots)

Jagstzell: Durch Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit -

Am Samstagmorgen gegen 07:20 Uhr befuhr ein 77-jähriger Hyundai-Fahrer die Straße Unteres Weiler von Jagstzell in Richtung der K3321. Aufgrund unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve in einer Senke nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte anschließend mit seinem Pkw auf die Seite. Der leichtverletzte Unfallverursacher wurde durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug gerettet und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Jagstzell war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Mit überhöhter Geschwindigkeit in Gegenverkehr geraten -

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Seat-Fahrer die Mutlanger Straße in Richtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach der Einmündung zur Franz-Konrad-Straße kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort zunächst einen ordnungsgemäß entgegenkommenden PKW Seat-Ibiza und kollidierte anschließend frontal mit dahinterfahrenden PKW BMW. Der 23-jährige BMW-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der 23-jährige Fahrer des Seat-Ibiza und sein 26-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Der Unfallverursacher selbst wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Drogen und Alkohol ergaben, musste er dort eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Sachschaden wird auf 26.000 Euro geschätzt.

Aalen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen -

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Osterbucher Steige in Richtung Aalen. Kurz nach der Einmündung Siemensstraße kam er aufgrund einer medizinischen Ursache vor einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

Mögglingen: Unfall unter Drogeneinfluss -

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Ausfahrt Mögglingen-Süd kollidierte er zunächst im Baustellenbereich mit einer Leitbarke auf der linken Seite und anschließend mit der rechten Stahlschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum, weshalb der Fahrer eine Blutprobe abgeben musste. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt.

