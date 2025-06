Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Deutsche Polizei unterstützt beim niederländischen MotoGP in Assen

Osnabrück (ots)

Kein alltäglicher Einsatz für sechs niedersächsische Polizeibeamte, die am kommenden Wochenende (27.-29.06.) zum Jubiläum des 100. MotoGP auf dem TT Circuit in Assen ihre niederländischen Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Die Beamten, allesamt aus der Polizeidirektion Osnabrück, werden unter anderem mit Polizeimotorrädern in die Arbeit der Verkehrslenkung eingebunden. Aber auch deutsch-niederländische Fußstreifen entlang der Rennstrecke wird es geben. Darüber hinaus werden deutsche Polizisten im Rahmen der Einsatzkoordination unter der Leitung der niederländischen Politie und dem Veranstalter eingebunden und können im Bedarfsfall einen schnellen und direkten Austausch mit deutschen Behörden gewährleisten.

"Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit den niederländischen Kollegen für die Sicherheit der Besucher zu sorgen. Aber wir wollen vor allen Dingen ansprechbar sein für die zigtausend Rennsportfans aus Deutschland", so Marco Ellermann, Sprecher der Polizeidirektion Osnabrück. Die Zuschauerzahlen liegen an einem Rennwochenende bei mehr als 100.000. Besonders in Assen werden aufgrund der Grenznähe zahlreiche deutsche Rennsportfans erwartet. Die Osnabrücker Polizeidirektion unterstützt bei dem Dutch TT bereits seit vielen Jahren.

Auch Friedo de Vries, Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, wird sich vor Ort einen Eindruck von den Einsatzmaßnahmen verschaffen. Noch dazu sind gemeinsame Gespräche mit Vertretern der Stadt Assen, der Thorbecke Academy und der niederländischen Polizeiführung geplant. Bei den Treffen soll es auch um den Ausbau der deutsch-niederländischen Beziehungen im Bereich der Polizeiarbeit gehen.

Die Zuständigkeit der Polizeidirektion Osnabrück erstreckt sich vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln. Mit den niederländischen Nachbarn im Westen verbindet die Direktion eine knapp 200 Kilometer lange Grenze. Als einzige niedersächsische Polizeibehörde besitzt die Polizeidirektion deutsch-niederländische Polizeiteams, eine Regionale Verbindungsstelle sowie entsprechende internationale Kompetenzen mit einem Single Point of Contact in der Einsatzleitstelle in Osnabrück. In Bad Bentheim und Bad Neuschanz sind die binationalen Teams der Polizei, sogenannte Grenzüberschreitende Polizeiteams, stationiert. Von dort aus agieren Sie in der Grenzregion und sorgen so länderübergreifend für Recht und Ordnung.

Hintergrund

Der am 2. März 2005 in Enschede unterzeichnete "Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über die grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit und die Zusammenarbeit in strafrechtlichen Angelegenheiten" ermöglicht u.a. gemeinsame binationale Streifenteams. Außerdem sind weitere Einsatzformen zur Gefahrenabwehr oder Kriminalitätsbekämpfung wie am kommenden Wochenende möglich. Der Vertrag trat nach erfolgter Ratifizierung mit Wirkung vom 01. September 2006 in Kraft.

