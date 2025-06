Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Landesweiter Verkehrssicherheitstag: Polizeidirektion Osnabrück hat E-Scooter im Blick

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Leer, Aurich, Wittmund (ots)

Seit über zehn Jahren veranstaltet die Polizei Niedersachsen einen landesweiten Verkehrssicherheitstag. In diesem Jahr stehen die Themen Geschwindigkeit und Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr besonders im Fokus. Auch die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich an der Aktion: Von den Ostfriesischen Inseln bis zum Teutoburger Wald finden verstärkt und zielgerichtet Verkehrskontrollen statt. In der Woche vom 16. bis 22. Juni 2025 liegt der Schwerpunkt dabei auf der Überwachung von Alkohol- und Drogenverstößen im Straßenverkehr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/6054682).

In diesem Zusammenhang hat die Polizeidirektion auch die E-Scooter auf den Straßen in der Region im Blick. Ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Stadtbummel oder nach dem Clubbesuch - E-Scooter sind längst Teil des Alltags. Doch die Unfallzahlen steigen weiter. Im Jahr 2024 registrierte die Polizeidirektion Osnabrück 201 Unfälle mit E-Scooter-Beteiligung - ein neuer Höchstwert. Besonders häufig kommt es in den Innenstädten zu Unfällen. Hier ist die Verfügbarkeit hoch, die Risiken werden jedoch oft unterschätzt.

"Wir erleben regelmäßig, dass grundlegende Verkehrsregeln beim Fahren mit E-Scootern missachtet werden - sei es durch riskantes Verhalten, durch Alkohol oder mangelnde Erfahrung. Wer mit dem E-Scooter unterwegs ist, sollte die Regeln kennen - und sich vor allem an sie halten. Denn ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann schlimme Folgen haben", sagt Laura-Christin Brinkmann, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Fahrtüchtigkeit: Für E-Scooter gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrende. Bereits ab 0,5 Promille drohen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister. Ab 1,1 Promille oder bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen liegt sogar eine Straftat vor. Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger sowie alle unter 21 Jahren gilt generell: 0,0 Promille!

Auch digital setzt die Polizeidirektion ein Zeichen: Auf dem Instagram-Kanal @polizei.osnabrueck ist ein Beitrag (https://www.instagram.com/reel/DLHXennNA_b/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MWMwbG9lNWhjdG83OA==) abrufbar, der gezielt junge Nutzerinnen und Nutzer mit klaren Botschaften sensibilisieren soll. Unter den Hashtags #tagderverkehrssicherheit und #fahrklar gibt es rund um den Verkehrssicherheitstag Informationen, Fakten und Tipps zu verschiedenen Themen.

