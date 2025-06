Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Kleinkraftrad gestohlen und demoliert

Sasbach (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr meldete eine Zeugin, dass an einem Spielplatz in der Friedhofstraße ein demolierter Roller liegen würde. Wie sich herausstellte, war dieser zuvor unweit der Auffindeörtlichket entwendet worden. Der Besitzer hatte ihn am Vortag gegen 17 Uhr ebenfalls in der Friedhofstraße abgestellt. Unbekannte hatten den Roller entwendet und unter anderem durch Ausbau der Steuerung stark beschädigt.



