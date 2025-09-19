Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich

Ihlow - Nach Unfall schwer verletzt

Am Donnerstag hat es einen schweren Verkehrsunfall in Ihlow gegeben. Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 7.10 Uhr auf der Auricher Straße in Richtung Aurich unterwegs. In einem Kurvenbereich kam er von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Auto. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Großheide - Alkoholisiert unterwegs

Polizisten in Großheide haben in der Nacht auf Freitag eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Den Polizeibeamten fiel die unsichere Fahrweise der Frau auf und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass die 20-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Berumbur - Unfallflucht

In Berumbur ist am Donnerstag ein Unfallverursacher geflüchtet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf dem Linienweg gegen einen weißen Transporter. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Autofahrer. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.15 Uhr und 11.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04936 912760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell