Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall

Ein Autofahrer ist am Donnerstag in Friedeburg schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Toyota-Fahrer fuhr auf der Straße Mullberger Weg in Richtung Benstreek. Gegen 16.25 Uhr verlor er die Kontrolle über sein Auto. Er touchierte erst ein entgegenkommendes Fahrzueg, kam dann von der Straße ab und überschlug sich mehrfach in einem anliegenden Graben. Vor einem dortigen Baum kam das Auto zum Stehen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Toyota wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell