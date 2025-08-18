Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (280/2025) Explosion eines verbotenen Böllers auf dem Albaniplatz - drei Personen verletzt, Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Grünfläche am Albaniplatz

Samstag, 16. August 2025, gegen 21.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am vergangenen Samstagabend (16.08.2025) ist es im Bereich des Albaniplatzes in Göttingen zu einem Vorfall mit einem verbotenen Sprengkörper gekommen. Gegen 21.30 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine Explosion im Bereich einer Grünfläche.

Unmittelbar entsandte Einsatzkräfte trafen dort auf drei verletzte Personen. Zwei Betroffene konnten nach ambulanter Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wieder entlassen werden, eine weitere Person wurde zur weiteren Versorgung in die Universitätsmedizin Göttingen gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde inmitten einer Personengruppe ein sogenannter "Polenböller" gezündet, bei dem es sich um einen in Deutschland nicht zugelassenen pyrotechnischen Gegenstand handelt. Konkrete Anhaltspunkte auf einen Tatverdächtigen ergaben sich bislang nicht.

Die Polizei ermittelt nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Gesucht werden Personen, die den Vorfall am Samstagabend gegen 21.30 Uhr im Bereich des Albaniplatzes beobachtet haben, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können oder über Video- bzw. Fotoaufnahmen verfügen, auf denen die Situation oder mögliche Beteiligte erkennbar sind.

Entsprechende Hinweise und Aufzeichnungen nehmen die Ermittler unter Telefon 0551/491-2215 oder unter pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell