Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Montag ist in Moordorf eine Jugendliche verletzt worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die 17-Jährige gegen 6.30 Uhr zu Fuß auf dem Schulweg zur Bushaltestelle B72/Ringstraße, als sie im Ganterweg von drei unbekannten männlichen Personen angesprochen und bedroht wurde. Nach aktuellem Stand wurde sie bei dem Versuch, sich loszureißen, verletzt und erlitt eine Schnittverletzung an der Hand. Die 17-Jährige musste daraufhin medizinisch versorgt werden. Es werden derzeit Hinweise auf eine mögliche Verbindung der mutmaßlichen Täter zum privaten Umfeld des Opfers geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Auf einem Parkplatz in Riepe wurde am Wochenende ein Auto aufgebrochen. Zwischen Sonntag, 7 Uhr, und Montag, 9 Uhr, schlugen Unbekannte auf einem Pendlerparkplatz an der Friesenstraße die Seitenscheibe eines weißen Renault Twingo ein. Aus dem Fahrzeug wurde das Zubehör für eine Küchenmaschine gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

In Dornum hat die Polizei am späten Montagabend einen betrunkenen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Der 36-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Wiesmoor ist am Montag ein E-Scooter-Fahrer verletzt worden. Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer auf der Hauptstraße aus Richtung Strackholt kommend und wollte nach rechts auf die Oldenburger Straße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 36-jährigen Mann, der mit seinem E-Scooter an der dortigen Ampel die Straße überquerte. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt.

Ein Autofahrer ist am Montag in Aurich mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer auf der Jahnstraße in Richtung Breiter Weg und wollte nach rechts auf den Breiten Weg auffahren. Auf dem Fahrradweg in Richtung Pferdemarkt übersah er einen 43-jährigen Fahrradfahrer und erfasste ihn. Der 43-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

