Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung an der Schlösslegasse (16.02.2025)

VS-Villingen (ots)

Drei Unbekannte schlugen am Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr in einer Bar an der Schlösslegasse auf mehrere Mitarbeiter ein und flüchteten dann. Die drei jungen Männer verhielten sich in der Bar nicht adäquat, so dass sie das Personal zur Ordnung rief. Kurze Zeit später begaben sich die drei hinter die Theke und schlugen dort unvermittelt auf einen 20-Jährigen und eine 34-Jährige ein. Direkt im Anschluss flüchteten sie zu Fuß aus der Bar. Die Polizei in Villingen erbittet Hinweise zu den Tätern unter der Nummer 07721 / 6010.

