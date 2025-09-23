PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht

In Westerholt kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Auricher Straße mit einem Mercedes C 250 zusammen. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holtriem unter 04975 756940 entgegen.

