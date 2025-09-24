Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brand in der Weddigenstraße: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Aurich ist am Mittwochmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Um kurz nach 6 Uhr wurde in einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Weddigenstraße ein Feuer gemeldet. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die in dem Bereich etwas beobachtet haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

