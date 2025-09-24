Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Aurich - Brand in der Weddigenstraße: Zeugen gesucht
Landkreis Aurich (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Aurich - Brand in der Weddigenstraße: Zeugen gesucht
In Aurich ist am Mittwochmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Um kurz nach 6 Uhr wurde in einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Weddigenstraße ein Feuer gemeldet. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die in dem Bereich etwas beobachtet haben, sich unter 04941 606215 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell