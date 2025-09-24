PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brand in der Weddigenstraße: Zeugen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Brand in der Weddigenstraße: Zeugen gesucht

In Aurich ist am Mittwochmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Um kurz nach 6 Uhr wurde in einer unbewohnten Doppelhaushälfte in der Weddigenstraße ein Feuer gemeldet. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeugen, die in dem Bereich etwas beobachtet haben, sich unter 04941 606215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:40

    POL-AUR: Aurich - Automat aufgebrochen / Norden - Auto zerkratzt / Dornum - Autofahrer überschlägt sich / Aurich - Auffahrunfall / Norddeich - Unfallflucht auf Parkplatz / Aurich - Berauscht gefahren

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Aurich - Automat aufgebrochen Ein Zigarettenautomat wurde in der Wiesenstraße in Aurich aufgebrochen. Zwischen Montag und Dienstag öffneten Unbekannte den Automaten gewaltsam und entwendeten eine noch unbekannte Menge Tabakwaren. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:53

    POL-AUR: Wiesmoor - Scheiben und Türen beschädigt

    Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Wiesmoor - Scheiben und Türen beschädigt Zu einer Reihe von Sachbeschädigungen und versuchten Einbrüchen kam es am Wochenende in Wiesmoor. Unbekannte beschädigten im Nahbereich zum Ottermeer mehrere Fensterscheiben und Türen von Gebäuden. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04944 914050 ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:27

    POL-AUR: Westerholt - Unfallflucht

    Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Westerholt - Unfallflucht In Westerholt kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz an der Auricher Straße mit einem Mercedes C 250 zusammen. Es entstand Sachschaden. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holtriem unter 04975 756940 entgegen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren