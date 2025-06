Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzter Radfahrer

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 26-jähriger Radfahrer dem Iltal-Radweg aus Richtung Oettern kommend in Richtung Magdala. Vermutlich durchfuhr er ein Schlagloch in der Fahrbahn, verlor die Kontrolle über sein Gefährt und kam ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers zu Fall. Er zog sich mehrere Verletzungen zu und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell