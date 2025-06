POL-MA: Mannheim-Rheinau: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Polizeipräsidium Mannheim

Am gestrigen Samstagmittag kam es, gegen 12:30 Uhr, in der Plankstadter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein kleiner Junge verletzt wurde. Der Siebenjährige lief unvermittelt hinter einem geparkten PKW vom Gehweg auf die Straße, ohne hierbei auf den Straßenverkehr zu achten. Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit einem, den Verkehrsregeln entsprechend fahrenden, Pkw eines 60-jährigen Mannes. Der junge Verkehrsteilnehmer wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und durch die eingesetzten Polizeibeamten, bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, erstversorgt. Anschließend musste der Junge zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Eltern des Jungen befanden sich ebenfalls vor Ort. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat hierzu die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

