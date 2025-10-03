Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Krümeljäger" löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

In den Abendstunden des 02. Oktober wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner alarmiert. Der Mitteiler gab an, im gegenüberliegenden Haus in der Innenstadt flackernde Lichtbewegungen wahrgenommen zu haben, die "definitiv nach Taschenlampe oder Stirnlampe aussahen". Der Verdacht: ein Einbrecher im Einsatz, da es in dem Gebäude erst vor kurzem einen Einbruchsversuch gegeben hatte.

Die Polizei rückte umgehend zur besagten Adresse aus und umstelle das Gebäude. Vor Ort konnte jedoch weder ein aufgebrochener Zugang noch eine verdächtige Person festgestellt werden.

Im Innern konnten die Beamten den mutmaßlichen "Einbrecher" dann erkennen. Hierbei handelte es sich um niemand Geringeren als um einen automatischen Saugroboter, der programmierungsgemäß seinem nächtlichen Reinigungsrundgang absolvierte. Das verbaute LED-Navigationslicht reflektierte dabei mehrfach an den Fenstern und Wänden - was offenbar für kriminalistisch relevante "Lichtsignale" gehalten wurde.|didi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell