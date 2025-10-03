Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht durch ordentlichen Verkehrsteilnehmer

Otterberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verursachte vermutlich ein LKW-Fahrer einen Verkehrsunfall, wobei eine Regenrinne abgerissen wurde und Ziegel eines Daches herunterfielen. Aber anstatt die Polizei zu verständigen, kehrte der Verursacher die Scherben zusammen, nahm die heruntergefallenen Rinne und fuhr davon. So blieb dem Geschädigten wenigstens das Aufräumen erspart.|mü

Wer hat was gesehen und kann der Polizei Hinweise nennen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizeiinspektion Kaiserslautern 1

Tel. 0631 - 369 14150

