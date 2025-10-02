Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Seitliche Kollision führt zu Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Beim Anfahren vom Straßenrand hat eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag "Am Stophelspfad" einen Unfall verursacht. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wollte die 50-jährige Frau gegen 17.35 Uhr mit ihrem VW Polo aus einer Parklücke am linken Fahrbahnrand herausfahren und sich in den fließenden Verkehr in Richtung Wormser Straße einreihen. Dabei übersah sie jedoch einen VW Tiguan, der in der gleichen Richtung unterwegs war und sich gerade auf gleicher Höhe befand.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich die beiden Insassen im VW Tiguan leichte Verletzungen zuzogen. Der Beifahrer wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen die Unfallverursacherin wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell