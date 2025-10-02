Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Joint an der Bushaltestelle geraucht

Kaiserslautern (ots)

Weil er innerhalb der Verbotszone eine Cannabis-Zigarette rauchte, hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch eine Anzeige eingehandelt. Einer Streife fiel der junge Mann gegen 12.15 Uhr an einer Bushaltestelle im Bereich Schneiderstraße auf, wo er auf einer Bank saß und rauchte. Der Verdacht, dass es sich bei der Zigarette um einen Joint handelte, bestätigte sich bei der anschließenden Kontrolle.

Der angerauchte Joint wurde vernichtet und die Ordnungsbehörde über den Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz informiert. Auf den 27-Jährigen kommt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell