Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Fahrradsattel

Kaiserslautern (ots)

Auf Einzelteile eines Fahrrads hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in der Kanalstraße abgesehen. Ein Anwohner meldete am Mittwoch der Polizei, dass sich unbekannte Täter Zugang zum Kellerraum des Anwesens verschafft haben müssen. Sie montierten vom Fahrrad des Mannes den Sattel ab und nahmen diesen sowie die am Rahmen befestigte Luftpumpe mit.

Die genaue Tatzeit ist unklar. Sie liegt zwischen dem 24. September und dem 1. Oktober. Zeugenhinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell