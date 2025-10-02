PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Wer hat den Unfall beobachtet?

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwochvormittag aus Frankenstein gemeldet worden. Hier wurde ein Hyundai i30, der in der Hauptstraße im Bereich Goebelsplatz auf einem öffentlichen Parkplatz stand, zwischen 9 und 10 Uhr beschädigt. An dem Pkw blieben Schäden an der Heckklappe sowie an der angrenzenden Beleuchtungseinrichtung zurück. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Nach ihm wird gesucht. Hinweise auf das Fahrzeug und dessen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

