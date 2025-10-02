PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Haftbefehl vollstreckt - neue Anzeige kassiert

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Wegen eines offenen Haftbefehls haben Polizeibeamte am Mittwoch einem Mann im nördlichen Landkreis einen Besuch abgestattet. Bei der Gelegenheit handelte sich der 31-Jährige eine weitere Anzeige ein.

Der Haftbefehl sollte vollstreckt werden, weil der Mann seine Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro plus Gebühren (wegen Betrugsdelikten) trotz mehrfacher Aufforderung noch nicht bezahlt hatte. Ersatzweise sollte er eine Freiheitsstrafe absitzen.

Als der 31-Jährige den "Besuchern" die Tür öffnete, schlug den Polizeibeamten sofort starker Cannabisgeruch entgegen. Darauf angesprochen, gab der Mann an, in seinem Wintergarten mehrere Marihuana-Pflanzen zu haben. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte sieben Pflanzen fest. Sie wurden sichergestellt und eine Strafanzeige erfasst.

Den ausstehenden Geldbetrag konnte der 31-Jährige begleichen, so dass die Fahndung anschließend gelöscht wurde. |cri

