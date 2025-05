Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt nicht beachtet - abgelenkt durch Handy

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Vermutlich durch Ablenkung durch das Handy am Ohr überfuhr am Montagmittag ein Radfahrer am Markt das Verkehrszeichen der Vorfahrtsbeachtung. Der Radler kam aus der Schlossgasse gefahren und wurde durch sein verkehrswidriges Verhalten durch einen Pkw am Markt erfasst. Die Verletzungen des gestürzten 35-Jährigen waren derart gering, dass ein Rettungsdienst nicht angefordert werden musste. Der nochmal glimpflich ausgegangene Unfall ist dem Radler nun hoffentlich eine Lehre, mit mehr Aufmerksamkeit am Straßenverkehr teilzunehmen.

