Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Die Autobahnpolizei Sittensen bittet um Hinweise ++ Dieseldiebstahl auf Großbaustelle ++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (ots)

++ Die Autobahnpolizei Sittensen bittet um Hinweise ++

Regesbostel. Am Samstag, den 06.07.2024 fährt ein litauischer Sattelzug vom Parkplatz Stellheide auf die BAB 1 in Richtung Hamburg auf. Da dieser deutlich langsamer als ein herannahender Sattelzug ist, überholt dieser den Litauer. Anschließend soll der überholende Lkw-Fahrer knapp vor dem auf die Autobahn fahrenden Lkw eingeschert sein, wodurch der Führer des litauischen Trucks nach rechts ausweicht und in den Seitenraum gerät, wo er umkippt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um weiteres zu kümmern. Die Polizei spricht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich und bittet Unfallzeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, sich unter 04282/5087-0 bei der Autobahnpolizei in Sittensen zu melden.

++ Dieseldiebstahl auf Großbaustelle ++

Zeven. Im Zeitraum vom Freitag bis zum gestrigen Montagmorgen, kam es auf einer Großbaustelle im Bereich des Tannenkamps zu mehreren Dieseldiebstählen aus insgesamt fünf Teleskopgelenksteigern. Dabei zapften die Diebe ca. 200 Liter Diesel im Wert von knapp 350 Euro ab. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Feststellung gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei Zeven 04281- 9592-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell