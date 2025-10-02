Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe werfen mit Christstollen

Kaiserslautern (ots)

In einem Supermarkt am Stiftsplatz ist es am Mittwochnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf ein Täter-Trio geben können.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Ladendetektiv gegen 14.20 Uhr zwei Männer beobachtet, die Waren aus dem Kühlregal nahmen und unter ihre Jacken steckten. Als sie den Kassenbereich passieren wollten, ohne die Artikel zu bezahlen, sprach der Sicherheitsmitarbeiter die Langfinger an. In diesem Moment mischte sich ein weiterer Mann ein, der gerade in der Schlange stand. Zusammen mit einem der Täter schubste er den Detektiv, während der zweite zusätzlich mit einem Christstollen nach dem Mitarbeiter warf und diesen auch beleidigte. Anschließend ergriffen alle drei Männer die Flucht - die unbezahlte Ware nahmen sie mit. Eine Personenbeschreibung liegt aktuell nicht vor.

Hinweise von Zeugen, denen die drei Männer aufgefallen sind, bitte an die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-14199. |cri

