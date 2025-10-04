Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Auf Oktoberfest Polizisten beleidigt
Kaiserslautern (ots)
Ein 18-jähriger Heranwachsender besuchte am Freitagabend das Oktoberfest in der Von-Miller-Straße. Aufgrund seiner zu starken Alkoholkonsums sollte er durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt verweisen werden. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugezogen, welche den Mann letztlich aus dem Zelt verbrachte. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Gegen den Mann wurden Strafverfahren eingeleitet.|wey
