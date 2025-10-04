PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugkontrolle entzogen - Fahrer schwer verletzt aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagabend gegen 20:44 Uhr entzog sich ein 14-Jähriger einer Verkehrskontrolle im Stadtgebiet. Da an dem Fahrzeug kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war, wollte eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer eines E-Scooters in der Merkurstraße kontrollieren. Der Fahrer entfernte sich trotz eindeutiger Anhaltezeichen mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung eines angrenzenden Waldgebiets. Aufgrund der Gesamtumstände wurde die Verfolgung abgebrochen. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte der Mann wenig später in einem Waldstück nahe eines Wirtschaftsweges im Bereich der Merkurstraße schwer verletzt neben seinem E-Scooter liegend aufgefunden werden. Die eingesetzten Polizei- und die verständigten Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Sein Gesundheitszustand ist stabil. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.|wey

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 10:30

    POL-PDKL: Auf Oktoberfest Polizisten beleidigt

    Kaiserslautern (ots) - Ein 18-jähriger Heranwachsender besuchte am Freitagabend das Oktoberfest in der Von-Miller-Straße. Aufgrund seiner zu starken Alkoholkonsums sollte er durch den Sicherheitsdienst aus dem Festzelt verweisen werden. Da er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde die Polizei hinzugezogen, welche den Mann letztlich aus dem Zelt verbrachte. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Beamten. Gegen den Mann ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 10:30

    POL-PDKL: Verstoß Waffengesetz

    Kaiserslautern (ots) - Ein 24-jähriger Mann wurde am Freitagmorgen in der Kanalstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurde bei dem alkoholisierten Mann ein Totschläger aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|wey Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeidirektion Kaiserslautern Telefon: 0631 369-10022 E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de Internet: ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:32

    POL-PDKL: "Krümeljäger" löst Polizeieinsatz aus

    Kaiserslautern (ots) - In den Abendstunden des 02. Oktober wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Anwohner alarmiert. Der Mitteiler gab an, im gegenüberliegenden Haus in der Innenstadt flackernde Lichtbewegungen wahrgenommen zu haben, die "definitiv nach Taschenlampe oder Stirnlampe aussahen". Der Verdacht: ein Einbrecher im Einsatz, da es in dem Gebäude erst vor kurzem einen Einbruchsversuch gegeben hatte. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren