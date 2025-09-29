PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Verkehrsleitkegel bei Unfallaufnahme beschädigt

Bockhorn (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 16:54 Uhr, kam es auf der B437 in Höhe Alte Bahnlinie im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme zu einer Sachbeschädigung. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Fahrbahn durch Polizeikräfte mit Verkehrsleitkegeln sowie einem Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, Warnblinker und Signalgeber abgesperrt. Ein Verkehrsteilnehmer überfuhr hierbei einen Kegel, der sich unter seinem Pkw verkeilte und beschädigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

