Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsleitkegel bei Unfallaufnahme beschädigt
Bockhorn (ots)
Am Sonntag (28.09.2025), gegen 16:54 Uhr, kam es auf der B437 in Höhe Alte Bahnlinie im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme zu einer Sachbeschädigung. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Fahrbahn durch Polizeikräfte mit Verkehrsleitkegeln sowie einem Funkstreifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, Warnblinker und Signalgeber abgesperrt. Ein Verkehrsteilnehmer überfuhr hierbei einen Kegel, der sich unter seinem Pkw verkeilte und beschädigt wurde.
