Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung in der Salzastraße
Salzastraße (ots)
Am Sonntagmorgen (28.09.2025), gegen 04:20 Uhr, kam es in der Salzastraße zu einer Sachbeschädigung.
Nach bisherigen Erkenntnissen warf ein 29-jähriger Beschuldigter zunächst Feuerwerkskörper auf die Straße. Nachdem er von einem Anwohner angesprochen wurde, lief er über die Fahrbahn und trat gegen eine Hauseingangstür. Durch den Tritt wurde der Glaseinsatz der Tür beschädigt.
Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
