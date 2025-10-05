Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend erstattete eine 27-jährige Saarländerin bei der Polizei in Kaiserslautern Anzeige, da ein bislang unbekannter Täter ihren Arbeitslaptop aus ihrem, in der Pfaffenbergstraße geparkten, Hyundai entwendet hat. Das Fahrzeug war aufgrund eines Defekts an der Zentralverriegelung unverschlossen. Das Polizeipräsidium Westpfalz weist Bürgerinnen und Bürger darauf hin, keine Wertgegenstände in Fahrzeugen, unabhängig davon, ob das Fahrzeug verschlossen oder unverschlossen ist, aufzubewahren. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14250 in Verbindung zu setzen. |wil

