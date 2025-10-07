Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durch Schläge verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner wurde am Montagmittag auf dem Willy-Brandt-Platz angegriffen. Wie eine Passantin der Polizei mitteilte, bemerkte sie gegen 12:30 Uhr einen Mann, der mit einer blutenden Wunde auf dem Boden saß. Darauf angesprochen gab er an, von einem Unbekannten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter habe sich im Anschluss in Richtung Altstadt aus dem Staub gemacht. Laut Beschreibung trug der Angreifer eine blaue Jacke, hatte eine dunklere Hautfarbe und schwarze, kurze Haare. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

