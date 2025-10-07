PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Durch Schläge verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Stadtbewohner wurde am Montagmittag auf dem Willy-Brandt-Platz angegriffen. Wie eine Passantin der Polizei mitteilte, bemerkte sie gegen 12:30 Uhr einen Mann, der mit einer blutenden Wunde auf dem Boden saß. Darauf angesprochen gab er an, von einem Unbekannten unvermittelt mehrfach ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Der Täter habe sich im Anschluss in Richtung Altstadt aus dem Staub gemacht. Laut Beschreibung trug der Angreifer eine blaue Jacke, hatte eine dunklere Hautfarbe und schwarze, kurze Haare. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 12:41

    POL-PDKL: Langfinger ziehen ohne Beute von Dannen

    Kaiserslautern (ots) - Weil sich jemand an seinem Wagen zu schaffen gemacht hatte, meldete sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagmorgen bei der Polizei. Wie er den Polizisten mitteilte, stand sein Auto in der Nacht in der Theo-Vondano-Straße. Gegen 2:30 Uhr öffneten Diebe den Pkw und durchsuchten den Innenraum. Da sie nichts Verwertbares finden konnten, machten sich die Täter ohne Beute aus dem Staub. Die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 12:38

    POL-PDKL: Langfinger erbeuten Geldbeutel

    Kaiserslautern (ots) - Diebe griffen im Laufe des Sonntags in der Lothringer Straße zu. Wie eine 25-jährige Autobesitzerin der Polizei mitteilte, stand ihr Golf zwischen 0:30 Uhr und 13:30 Uhr am Straßenrand. Die Täter öffneten den Wagen und krallten sich den Geldbeutel, der sich im Innenraum befand. Mit ihrer Beute machten sich die Langfinger aus dem Staub. Die Hausbank teilte der 25-Jährigen mit, dass die ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 11:40

    POL-PDKL: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend erstattete eine 27-jährige Saarländerin bei der Polizei in Kaiserslautern Anzeige, da ein bislang unbekannter Täter ihren Arbeitslaptop aus ihrem, in der Pfaffenbergstraße geparkten, Hyundai entwendet hat. Das Fahrzeug war aufgrund eines Defekts an der Zentralverriegelung unverschlossen. Das Polizeipräsidium Westpfalz weist Bürgerinnen und Bürger darauf hin, keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren