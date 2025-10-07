Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: In Kellerabteil eingebrochen
Kaiserslautern (ots)
In gleich vier Kellerabteile ist ein Unbekannter am Montagabend in der Pariser Straße eingebrochen. Der Täter hat gegen 18 Uhr die Parzellen in dem Mehrfamilienhaus geöffnet und hierbei die Türen beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit noch unklar. Hinweise zu verdächtigen Personen, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell