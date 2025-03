POL-REK: 250312-1: Polizisten nahmen Kabeldiebe fest

Frechen (ots) - Beamte des Verkehrskommissariats ermitteln Bei einem Verkehrsunfall in Hürth am Montag (10. März) ist ein Mofafahrer (15) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Gegen 14 Uhr sei ein Autofahrer (60) auf dem "Nordring" in Richtung Sudetenstraße unterwegs gewesen. Hinter ihm sei der Jugendliche mit seinem Zweirad gefahren. Der 60-Jährige habe gebremst und sei ...

