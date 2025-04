BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Am 20. Februar 2025 kam es am S-Bahnhof Adlershof zu einem medizinischen Notfall. Die Bundespolizei sucht nun nach einer Person, die die Erste-Hilfe-Maßnahmen störte und Widerstand gegen einen Beamten der Polizei Berlin leistete. Gegen 7:15 Uhr erlitt ein 57-jähriger Mann in ...

mehr