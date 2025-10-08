PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Roller und Fahrrad stoßen zusammen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad rückten Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag in den Einsiedlerhof aus. Ein 34-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Roller auf dem Radweg in Richtung Kaiserslautern unterwegs. In einer Kurve kam ihm ein 19-Jähriger auf seinem Fahrrad entgegen und es kam zum frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrer stürzten und wurden hierbei verletzt. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst wurden die Männer in ein Krankenhaus gebracht. Der Elektroroller und das Rad wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

