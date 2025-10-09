Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Störenfried in Gewahrsam genommen

Kaiserslautern (ots)

Mächtig Ärger handelte sich am Mittwochnachmittag ein Störenfried in der Marktstraße ein. Weil er eine Polizeikontrolle mehrfach störte und den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete, mussten die Ordnungshüter dem 42-Jährigen Handfesseln anlegen. Bei der anschließenden Durchsuchung des augenscheinlich stark unter Drogeneinfluss stehenden Mannes fanden die Schutzleute ein Messer und einen Schlagring. Da sich der 42-Jährige weiterhin aggressiv verhielt und einem Platzverweis nicht nachkam, musste er mit zur Dienststelle, wo er die Zeit bis zum späten Abend in einer Polizeizelle verbringen musste. Da er die Beamten bei der Ingewahrsamnahme mehrfach beleidigte und bedrohte, muss sich der Mann jetzt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz dem Verdacht der Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. |kfa

