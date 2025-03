POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Warnemünde

Rostock (ots) - Am gestrigen Mittwoch, 5. März, ereignete sich gegen 12:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Kanonsberg" in Richtung "Am Strande". Ein 79-jähriger Rostocker verunfallte mit seinem Pkw alleinbeteiligt und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Autofahrer die rechte Linksabbiegerspur, als er beim Abbiegen in ...

