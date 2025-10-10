Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Glasscheibe zerstört

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Pariser Straße zu einer Sachbeschädigung. Wie ein 53-Jähriger der Polizei mitteilte, bat er gegen 20 Uhr einen Mann darum, den Eingangsbereich zu seiner Haustür zu verlassen. Sein augenscheinlich betrunkenes Gegenüber reagierte direkt aggressiv und schlug gegen die Glaseinfassung der Tür. Diese ging hierbei zu Bruch. Die Polizei konnte den Verantwortlichen antreffen und kontrollieren. Der 39-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

