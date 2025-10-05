Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Am Nachmittag sturzbetrunken Unfall gebaut

Marlishausen (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr fuhr ein 31-jähriger Skoda-Fahrer von Arnstadt nach Marlishausen. Hierbei fuhr er starke Schlangenlinien, sodass entgegen kommende Fahrzeuge ausweichen mussten. In der Ortslage Marlishausen rammte dieser dann einen geparkten Pkw und fährt mit seinem stark beschädigten Wagen weiter zu seiner Wohnung in Marlishausen. Aufmerksame Zeugen verständigten jedoch die Polizei, wie sich herausstellte, war der Mann mit mehr als 2,5 Promille Atemalkohol unterwegs gewesen. Dazu war er noch renitent und musste im Verlauf der Bearbeitung vor Ort durch die Polizei gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Nun erwarten den Mann gleich mehrere Anzeigen. (ef)

