PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bankfiliale

Großbreitenbach (ots)

Einbrecher nutzten vermutlich den Feiertag der Wiedervereinigung Deutschlands am Freitag für einen Einbruch in die VR-Bankfiliale. Ziel der Begierde der Einbrecher war der dortige Geldautomat, welcher jedoch dem Angriff standhielt und die Einbrecher ohne Beute abziehen mussten. Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensicherung vor Ort nun die Ermittlungen übernommen. Anwohner oder Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:23

    LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 29 Jahre alter E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag um 12:45 Uhr in der Oststraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der durchgeführte Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin. Dem 29-Jährigen wurde im Krankenhaus Blut entnommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:22

    LPI-GTH: Starkwind löst Polizeieinsätze aus

    Landkreis Gotha (ots) - Starker Wind löste am Samstag im Landkreis Gotha mehrere Einsätze der Polizei und Feuerwehr aus. In Ohrdruf fiel ein Verkehrszeichen auf einen geparkten Seat und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nahe der Landstraße 3247 zwischen Ohrdruf und Luisenthal stürzte ein Baum auf Gartenhaus. Der hier entstandene Sachschaden belief sich auf 15.000 Euro. Die Feuerwehren mussten ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:21

    LPI-GTH: Einbruch - Zeugen gesucht

    Mühlberg - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte brachen am frühen Samstagmorgen in der Wanderslebener Straße in eine Bäckerei- und Fleischereifiliale ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0258593/2025 (Tel. 03621/781424) entgegengenommen. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren