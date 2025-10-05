Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Bankfiliale

Großbreitenbach (ots)

Einbrecher nutzten vermutlich den Feiertag der Wiedervereinigung Deutschlands am Freitag für einen Einbruch in die VR-Bankfiliale. Ziel der Begierde der Einbrecher war der dortige Geldautomat, welcher jedoch dem Angriff standhielt und die Einbrecher ohne Beute abziehen mussten. Die Kriminalpolizei hat nach der Spurensicherung vor Ort nun die Ermittlungen übernommen. Anwohner oder Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzten.

