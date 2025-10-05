PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Starkwind löst Polizeieinsätze aus

Landkreis Gotha (ots)

Starker Wind löste am Samstag im Landkreis Gotha mehrere Einsätze der Polizei und Feuerwehr aus. In Ohrdruf fiel ein Verkehrszeichen auf einen geparkten Seat und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nahe der Landstraße 3247 zwischen Ohrdruf und Luisenthal stürzte ein Baum auf Gartenhaus. Der hier entstandene Sachschaden belief sich auf 15.000 Euro. Die Feuerwehren mussten darüber hinaus zahlreiche Straßen beräumen, da umgestürzte Bäume diese blockierten. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

