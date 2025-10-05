LPI-GTH: Weidezaun beschädigt - Zeugen gesucht
Wangenheim - Landkreis Gotha (ots)
Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag entlang der Kreisstraße 7 zwischen Goldbach und Wangenheim einen Weidezaun. Die auf der Weide stehenden Rinder liefen anschließend über ein angrenzendes Feld bis zur Kreisstraße und mussten durch den Tierhalter eingefangen werden. Der entstandene Sachschaden am Weidezaun beläuft sich auf 50 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0258121/2025) zu melden. (ml)
