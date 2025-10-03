LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Gehren (ots)
Am Donnerstagabend kam es gg. 22:00 Uhr an der Einmündung Amtsstraße zur Unteren Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine50-jährige Opel-Fahrerin hatte an dieser die Vorfahrt eines 39-jährigen Iveco-Fahrers nicht beachtet und stieß mit diesem zusammen. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Frau leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ef)
