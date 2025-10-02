PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle entzogen

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag beabsichtigten Polizeibeamte einen 42-jährigen Fahrer eines Honda einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und flüchtete unter anderem über die L2147. Die Polizeibeamten nahmen die Nacheile auf. Neben Streifenwagen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 42-Jährige konnte im Bereich Warza festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Im Rahmen der Flucht streifte der 42 Jahre alte Mann möglicherweise ein weißes Fahrzeug (augenscheinlich ein Mercedes SUV) im Bereich Eschenbergen. Der Eigentümer des Pkw wird gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0257400/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstähle aus Pkw

    Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Aus zwei geparkten Pkw in der Bergstraße sowie der Wilhelmstraße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte unter anderem einen Rucksack. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30. September, 17.40 Uhr und gestern, 08.30 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0256102/2025) entgegen. Da die beiden Fahrzeuge offensichtlich nicht verschlossen waren, weist die Polizei nochmals darauf hin: Verriegeln Sie nach ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: fixiert

    Arnstadt (ots) - Gestern, gegen 18.30 Uhr kam es zu einem Einsatz der Polizei im Bereich des Bustreffs. Dort hatte ein 50-Jähriger verfassungsfeindliche Parolen ausgerufen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen griff der Mann eine Polizeibeamtin körperlich an. Der 50-Jährige wurde fixiert. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 3,1 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, ein Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mit Hauswand kollidiert

    Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 82-jähriger Fahrer eines Kia befuhr gestern am frühen Nachmittag die Rennsteigstraße. Hierbei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 20.000 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der 82-Jährige sowie seine 77-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Der Mann kam mittels Rettungshubschrauber, die Frau mit einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren