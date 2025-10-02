Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle entzogen

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag beabsichtigten Polizeibeamte einen 42-jährigen Fahrer eines Honda einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Damit war der Fahrzeugführer offenbar nicht einverstanden und flüchtete unter anderem über die L2147. Die Polizeibeamten nahmen die Nacheile auf. Neben Streifenwagen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der 42-Jährige konnte im Bereich Warza festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Cannabis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den Mann eingeleitet. Im Rahmen der Flucht streifte der 42 Jahre alte Mann möglicherweise ein weißes Fahrzeug (augenscheinlich ein Mercedes SUV) im Bereich Eschenbergen. Der Eigentümer des Pkw wird gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0257400/2025) in Verbindung zu setzen. (jd)

