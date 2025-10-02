Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Gotha (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Waltershäuser Straße. Eine 20-jährige Fahrerin eines Ford sowie ein 25-jähriger Fahrer eines Seat befuhren die Straße in genannter Reihenfolge in Richtung Inselsbergstraße. Die Ford-Fahrerin musste verkehrsbedingt halten, was der 25-Jährige offenbar zu spät bemerkte und auffuhr. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro. Die Straße war temporär halbseitig gesperrt. Aufgrund des Verkehrsunfalles wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (jd)

