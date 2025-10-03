LPI-GTH: Ford-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 71-jähriger Ford-Fahrer sollte gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Innenstadt kontrollierte werden. Der Fahrer versuchte mit seinem Pkw zu flüchten. Die Beamten konnten den 71-Jährigen nach einigen Fahrmanövern im Mühlgrabenweg stoppen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell