LPI-GTH: Von Bremse gerutscht

Gehren (ots) - Am Donnerstagabend kam es gg. 22:00 Uhr an der Einmündung Amtsstraße zur Unteren Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine50-jährige Opel-Fahrerin hatte an dieser die Vorfahrt eines 39-jährigen Iveco-Fahrers nicht beachtet und stieß mit diesem zusammen. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Frau leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

mehr