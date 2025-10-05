PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Bremse gerutscht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 55-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag die Hölderlinstraße in Richtung Humboldtstraße, als er vom Bremspedal seines Abschleppwagens abrutschte. In der Folge setzte das Fahrzeug seine Fahrt fort und fuhr auf einen geparkten Audi auf. Der Audi wurde anschließend auf einen vor ihm stehenden Mazda geschoben, welcher wiederum auf einen Mercedes geschoben wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 35.000 Euro. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:17

    LPI-GTH: Weidezaun beschädigt - Zeugen gesucht

    Wangenheim - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag entlang der Kreisstraße 7 zwischen Goldbach und Wangenheim einen Weidezaun. Die auf der Weide stehenden Rinder liefen anschließend über ein angrenzendes Feld bis zur Kreisstraße und mussten durch den Tierhalter eingefangen werden. Der entstandene Sachschaden am Weidezaun beläuft sich auf 50 Euro. Zeugen werden gebeten, ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 13:27

    LPI-GTH: Ford-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 71-jähriger Ford-Fahrer sollte gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, in der Innenstadt kontrollierte werden. Der Fahrer versuchte mit seinem Pkw zu flüchten. Die Beamten konnten den 71-Jährigen nach einigen Fahrmanövern im Mühlgrabenweg stoppen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet und die ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 11:40

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Gehren (ots) - Am Donnerstagabend kam es gg. 22:00 Uhr an der Einmündung Amtsstraße zur Unteren Marktstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine50-jährige Opel-Fahrerin hatte an dieser die Vorfahrt eines 39-jährigen Iveco-Fahrers nicht beachtet und stieß mit diesem zusammen. Hierbei verletzte sich die 50-jährige Frau leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren